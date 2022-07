Papa Francisco nomeia mulheres pela 1ª vez para conselho da Santa Sé

O Papa Francisco nomeou mulheres pela primeira vez para fazer parte do comitê que auxiliar o pontífice na tomada de decisões. Duas freiras e uma advogadas foram nomeadas como membros do grupo nesta quarta-feira (13).

Com 14 postos, a maioria dos cargos continua nas mãos de homens, mas a decisão de abrir as portas para as mulheres é vista como um passo a mais para aumentar a participação feminina na Santa Sé.

O comitê em questão auxilia o papa na escolha de bispos pelo mundo. As funções religiosas continuam exclusivas para homens.

Raffaella Petrini, a atual governadora da Cidade do Vaticano, Yvonne Reungoat, a chefe da associação das organizações de mulheres católicas e a advogada Maria Lia Zervino são as novas integrantes do conselho.

Nos últimos anos, a maior participação feminina no Vaticano, além da possibilidade de ordenar mulheres têm sido foco de discussões na cúpula da Igreja. Mas ainda há resistências das alas mais conservadoras da Santa Sé.