Ministério da Saúde libera mais R$ 20 milhões para Santa Catarina enfrentar o Coronavírus

A relatora da Comissão Externa da Câmara dos Deputados que acompanha o enfrentamento do coronavírus em todo o país, deputada federal catarinense Carmen Zanotto (Cidadania/SC), informa que o Ministério da Saúde liberou mais R$ 600 milhões para ações de combate ao Covid-19. Desse montante, Santa Catarina irá receber mais R$ 20.447.421,35 milhões.

“Esse novo recurso irá apoiar, ainda mais, os estados e municípios nas medidas emergenciais no combate ao coronavírus. Os Conselhos de Secretarias Municipais de Saúde (COSEMS), em conjunto com o governo do estado, é que irão decidir como será feita a distribuição desse valor”, reforça Carmen Zanotto.

A portaria foi publicada no Diário Oficial da União na segunda-feira (23) e os valores ainda não foram repassados aos estados. No dia 16 de março Santa Catarina recebeu do governo federal R$ 14.532.386 milhões, totalizando mais de R$ 34 milhões para o estado.

Além de relatora da Comissão Externa da Câmara que acompanha o enfrentamento do coronavírus da parte das autoridades de saúde em todo o país, a parlamentar catarinense também foi relatora da Lei 13.979, de 06/02/20, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência em saúde pública do Covid-19, responsável pela atual pandemia.

Por Silviane Mannrich