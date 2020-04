Governador anuncia a reabertura de restaurantes, academias, bares e Igrejas em Santa Catarina

O governador Moisés anunciou na live desta segunda-feira, que: As igrejas já podem funcionar a partir desta terça-feira, com missas e cultos. Shoppings, restaurantes, galerias, centros comerciais, academias e bares podem abrir na quarta, com regramento especial.

Transporte e escolas sem previsão

As atividades serão liberadas nos estabelecimentos no decorrer da semana, no entanto, com público reduzido em pelo menos 30%. Em relação ao transporte público e às aulas presenciais não há previsão para retorno, informou o governador Carlos Moisés da Silva.