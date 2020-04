Engavetamento envolve três veículos em São Joaquim

A quebra de um caminhão carregado com bins de Maçã resultou em um engavetamento envolvendo dois veículos e um caminhão em um trecho de subida entre o Cruzeiro e o Snow Valley no início da noite desta segunda-feira(20).

Um caminhão quebrou e ficou sobre a pista, fazendo com que um Ford Ka diminuísse bruscamente a velocidade, uma Kombi que vinha logo atrás acabou acertando a traseira do ford Ka e ao disparar de ré, no trecho de subida , após o impacto acabou acertando um caminhão que já estava parado logo atrás.

O incidente provocou um leve congestionamento em uma das pistas. A Polícia Rodoviária do Posto da Serra Do Rio do Rastro foi acionada para as providência cabíveis. Ninguém ficou ferido durante o incidente.