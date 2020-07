Vacas morrem eletrocutadas por raio próximo a Serra do Corvo Branco

O forte temporal do amanhecer deste último domingo (12) culminou e um considerável prejuízo para um colono, vendedor de leite, da comunidade de Invernada há cerca de 14km do município de Grão-Para, próximo ao início da formação montanhosa da Serra do Corvo Branco.

Um descarga elétrica, proveniente de um raio, fez com que 04 vacas leiteiras que pastavam no campo fossem instantaneamente eletrocutadas. Elas estavam próximas umas das outras e caíram repentinamente indicando o quão forte era a tensão do raio.

O relâmpago é uma ameaça ao gado em todo o mundo, principalmente por ficaram mais expostas no campo, próximo a cercas de arame ou próximas a árvores que servem de condutor para uma descarga elétrica em uma tempestade.

Quanto aos humanos, as chances de serem atingidos por um raio são de aproximadamente 1 em 576.000 e as chances de serem mortos por um raio são de cerca de 1 em 2.320.000.