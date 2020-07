Veja como cuidar de um familiar infectado por Coronavírus que testou positivo e está dentro da sua casa

Algumas orientações importantes sobre cuidados a serem tomados para familiares e amigos das pessoas contaminadas pelo CORONAVÍRUS. Então, compartilhamos algumas atitudes que podem ajudar você a salvar a vida do seu ente querido e de seus familiares e, inclusive, a sua vida!

1) não tenha “medo” da pessoa que você vai cuidar, ela precisa da sua ajuda;

2) ela precisa ficar “isolada”, então, deixe-a num quarto, numa sala, numa área de pouca passagem para as outras pessoas;

3) se você tiver um quarto separado, tipo um “quarto de hóspedes” é lá que essa pessoa deve ficar, sem sair… se você não tem um lugar assim, deixe a pessoa numa sala arejada, ela deve estar todo o tempo de máscara, deve higienizar as mãos sempre e, não sair daquele local… (só sai pra tomar banho ou fazer as necessidades).

4) se o banheiro for de uso comum, tudo bem… não se desespere! Após a pessoa tomar banho, fazer necessidades, ela mesma pode pegar um pano com álcool 70% ou solução de água sanitária 50 ml + 950 ml de água e passar na tampa do vaso sanitário, no chão do banheiro, nas torneiras, na pia, na maçaneta da porta… se a pessoa for idosa ou incapaz, você coloca luvas, máscaras, prende seu cabelo e vai lá passar essa solução em tudo;

5) em todas as portas da casa você deve colocar um pano úmido com água sanitária especialmente naquele ambiente em que a pessoa está;

6) se você puder comprar copos, garfos, facas e colheres descartáveis será melhor… mas, se não puder, deixe uma bacia com água e água sanitária para a pessoa colocar os talheres, copos e pratos “de molho” nesta mistura… e você pegará essa bacia diariamente com luvas e lavará os objetos 1x por dia… a pessoa infectada não vai tocar na bacia. Vai apenas depositar os objetos na solução. Marque os talheres com esmalte para unha (vermelho)… assim você tem certeza que não vai misturá-los!

7) cobertores, lençóis, fronhas, cobertas, travesseiros devem ser lavados separadamente, até que a pessoa se recupere. Não os lave junto com as roupas da casa!

8 ) Ofereça os remédios sempre em copos descartáveis ou num guardanapo de papel;

9) você, que é “cuidador” e seus familiares, que estão na casa, devem manter distância dessa pessoa e devem USAR MÁSCARAS TAMBÉM!;

10) O isolamento deve durar 14 dias;

11) Devem manter distância, mas tratar com AMOR e RESPEITO!

Lembre-se: MANTENHA A CALMA! Essa pessoa precisará muito mais de você do que você jamais precisou de alguém!

Cuidado e cautela sim, mas o preconceito, não ! Ninguém tem culpa de ser vítima deste vírus. Solidariedade e empatia ao próximo, ninguém tá livre de ser contagiado.