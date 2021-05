Governador Carlos Moisés é absolvido em segundo processo de impeachment

O governador afastado de Santa Catarina, Carlos Moisés (sem partido), foi absolvido hoje no segundo processo de impeachment que enfrentou em seu mandato. A sessão do Tribunal Especial de Julgamento terminou no começo da tarde com um placar de 6 a 4 a favor do afastamento.

Para ser condenado, porém, eram necessários pelo menos sete votos a favor entre os dez julgadores. Mesmo derrotado, Moisés conseguiu os votos mínimos para se manter no cargo. Com isso, o processo será arquivado, o político reassume o cargo e Daniela Reinehr (PSL) volta a ser considerada vice-governadora.

Com informações Uol