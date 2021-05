Frio de -4.8ºC faz a Serra Catarinense ficar novamente recoberta de gelo

A Serra Catarinense voltou a ter registro de temperaturas abaixo de zero durante o amanhecer desta sexta (14) quando os termômetros da Rede de Estações Keiser assinalaram a marca de -4.8ºC no município de Bom Jardim da Serra.

Em São Joaquim a temperatura chegou na casa dos -3.0ºC e em consequência desse frio intenso houve a formação de geada na maior parte da cidade e do interior do município. Principalmente no Vale do Caminho da Neve onde os campos na baixada amanheceram recobertos por uma forte camada de gelo, deixando a paisagem de outono já com o ar específico do inverno na Serra Catarinense.

Já são 11 dias com geada somente no mês de maio e 28 geada registradas no ano de 2021 e 9 dias de marcas negativas no Topo da Serra.

Veja o Vídeo:

As mínimas abaixo dos 7°C

-4,8 B.Jardim*

-3,6 Painel/G.Hugen

-3,0 S.Joaquim*

-2,8 Urupema**

-1,6 Urubici*

0,0 Vargem Bonita*

0,9 Água Doce/DSoares

1,4 Fraiburgo*

2,4 Rio Rufino**

2,9 Campo Alegre/DSoares

2,9 L.Régis**

3,4 Lages**

3,6 Curitibanos/UFSC**

3,6 Caçador**

4,4 Bom Retiro**

5,2 Rio das Antas**

5,2 São Bento do Sul**

5,6 Campos Novos/Inmet

5,7 Joinville/serra/DSoares

5,8 Ibiam**

5,8 Timbé do Sul**

5,9 Itaiópolis/F.Backendorf

6,0 Criciúma**

6,1 Santa Cecília**

6,1 Tubarão**

6,2 Otacílio Costa**

6,3 Turvo/Mário

6,5 Monte Carlo**

6,6 Alfredo Wagner**

6,6 Araranguá**

6,8 Maravilha**

6,8 Rancho queimado/Inmet

6,8 Vargem**

6,8 Frei Rogério**

6,9 Videira**

*Fernando Keiser

**Epagri

8,0 Florianópolis**/Menor do ano até agora.

Estações padronizadas (governo e particulares)

Dados compilados por Ronaldo Coutinho/Piter Scheuer

Veja as imagens da geada em Bom Jardim da Serra – por Sérgio Felipe

Veja as imagens da geada em São Joaquim – Vale da Invernadinha por Raquel Padilha

Veja as imagens da geada em São Joaquim – Mycchel Legnaghi

Imagens Mycchel Legnaghi / São Joaquim Online