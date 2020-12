Associação no Rumo do Esporte entrega cestas básicas para famílias carentes em São Joaquim

Em tempo de Natal muitas pessoas e grupos fazem ações para beneficiar famílias e crianças, e a Associação no Rumo do Esporte não poderia ficar de fora. Foi pensando em levar um pouco de alegria que foi arrecadado alimentos e distribuído para quem necessita.

Uma parceria entre a Associação, Wilian gerente do Supermercado Zabot, Leandro gerente da Loja Por Menos, Pereira representante do ACD Cruzeiro, pais de atletas do projeto e outras pessoas da comunidade arrecadaram diversas cestas básicas entregues para famílias carentes.

“No próximo ano queremos mobilizar mais pessoas para poder beneficiar mais famílias, nada melhor que uma boa alimentação na mesa destas pessoas em um momento de confraternização, ver está alegria nos deixa muito orgulhosos”, destacou Cleber de Souza Neves, presidente da Associação no Rumo do Esporte.