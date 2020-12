Inovary Proteção Veicular e Clube do Carro Antigo de São Joaquim e amigos distribuíram balas, doces e máscaras em vários bairros da nossa cidade.

“Não há dinheiro que pague o sorriso espontâneo de uma criança,” disse Leandro (um dos diretores da Inovary).

“Natal é tempo de comemorar a vida, espalhar o amor e semear a esperança, no ano que vem tem mais,” disse Marcilésio (Presidente do clube do carro antigo.)

