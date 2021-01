O sorteio da Mega da Virada é um dos momentos mais aguardados durante o final do anto. Em 2020, o valor estimado do prêmio é de R$ 300 milhões. A transmissão do sorteio da Mega da Virada aconteceu nesta quinta-feira,31 às 20:25, pelo G1 e pela TV Globo.

Confira os números sorteados :

22, 35, 17, 41, 20, 42

Em breve maiores informações