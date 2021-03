Prefeitura Municipal de Urupema decreta luto oficial por três dias pela morte do Ex-prefeito Áureo Ramos de Souza

A Prefeitura Municipal de Urupema decreta luto oficial por três dias. Manifesta o mais profundo pesar e presta condolências aos familiares do Ex-prefeito Áureo Ramos de Souza. Cidadão exemplar, respeitável líder político e de ilibado espírito público. Foi um dos principais líderes da emancipação política de Urupema. Foi Vereador pelo Município de São Joaquim, ocupou cargo de Prefeito em dois mandatos, o primeiro no período entre 1989 e 1992, sendo aqui, o primeiro prefeito eleito do Município; e voltou a cadeira executiva no período entre 1997 a 2000. Áureo deixou sua grande contribuição na história do nosso município.

É com profundo pesar e tristeza que o Prefeito municipal Evandro e sua vice-prefeita Cristiane, secretários Municipais e todos os servidores do Município, apresentam as condolências, e pedem a Deus que conforte o coração dos familiares e amigos neste momento de dor e sofrimento. Que a luz e o amor divino pairem sobre a alma de quem sofre esta imensurável perda, e que Deus, em sua infinita misericórdia, possa confortar todos os familiares e Amigos.

DESCANSE EM PAZ, ÁUREO RAMOS DE SOUZA!

Fonte Prefeitura Municipal de Urupema