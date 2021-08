Assistência Social ajuda na construção de casa em São Joaquim

A secretaria de Assistência Social de São Joaquim, está sempre olhando para as famílias mais necessitadas, com carinho e respeito. Um dos serviços ofertados é a construção e ajuda em residências, que podem abrigar famílias em vulnerabilidade.Durante a semana, a equipe da assistência entregou materiais de construção, que é uma parceria entre pessoas da comunidade e poder público.

A unidade construída em parceria irá abrigar uma família com mãe e quatro filhos, onde estavam em estado de atenção.A secretaria entrou com parte do material do banheiro, madeira para as paredes e assoalho, juntamente com as doações da comunidade que está finalizando a moradia. “Mais uma família acomodada, com uma ótima casa quentinha, casa bem feitinha onde essa mãe possa acomodar seus filhos, agradeço as parcerias que assim conseguimos fazer esses trabalhos” frisa Marilda dos Santos Rodrigues, secretária de assistência social.

Fonte: Acessória imprensa Prefeitura Municipal de São Joaquim