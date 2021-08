Canal de aulas na TV aberta de Santa Catarina, Educa SC estreia nesta segunda; confira a programação

A semana começa com uma novidade para a educação catarinense: a estreia do Educa SC, projeto com dois canais em TV aberta para transmissão de aulas durante o dia inteiro. A programação inicia às 07h15 desta segunda-feira, 16, com transmissão nos canais .2 e segue ao longo do dia com aulas para todas as séries, além de conteúdos educativos e informativos.

A abertura do Educa SC será com o secretário de Estado da Educação, Luiz Fernando Vampiro, e a equipe gestora que participou da criação do projeto. O objetivo é fazer o acolhimento de professores, alunos e pais que estarão conhecendo o canal, explicando de forma breve os objetivos pedagógicos desta nova ferramenta pedagógica.

A partir das 7h30, iniciam as aulas do canal .2, que atendem aos alunos do 1º do 7º ano do Ensino Fundamental. Já os canais .3 iniciam às 7h45 com o acolhimento e a partir das 8h com as aulas para alunos do 8º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio.

Como assistir ao Educa SC?

O número dos canais fica dividido da seguinte forma, por região:

– Joinville: 8.2 e 8.3;

– Blumenau: 10.2 e 10.3;

– Itajaí: 7.2 e 7.3;

– Florianópolis: 4.2 e 4.3;

– Criciúma: 25.2 e 25.3;

– Chapecó: 10.2 e 10.3;

– Xanxerê: 3.2 e 3.3.

Alunos devem marcar a presença durante as aulas

Para que os alunos possam registrar sua presença, haverá um QR Code na tela da TV no início, meio e fim de cada aula. Os alunos devem usar a câmera do celular para “escanear” o código de verificação, que irá direcioná-los para uma página do portal Educa SC. Nesta página, eles devem digitar a cidade, a escola, a sua matrícula e o código de valiadação que vai estar na tela da TV.

Cada aula terá o próprio código, por isso os alunos devem anotá-lo para marcar a presença. As aulas estarão disponíveis para acesso no dia seguinte no canal do YouTube do Educa SC, mas não haverá o código de validação que aparece durante a transmissão na TV.



Dúvidas sobre o Educa SC? Entre acesse a página de perguntas e respostas



Primeiro dia terá conteúdos de Língua Portuguesa e Geografia

Com objetivo de atender todos os alunos da rede pública, a programação do Educa SC tem sequência de aulas para cada ano escolar, com abordagens diferentes para cada etapa. As aulas serão inéditas de manhã e reprisadas à tarde e noite, com objetivo de atender os alunos no contraturno escolar.

Neste primeiro dia, os alunos de Ensino Fundamental terão conteúdos de Língua Portuguesa, incluindo aulas que abordam desde a diferenciação de letras e números para os alunos do primeiro ano, até o ensino de figuras de linguagem para alunos do oitavo ano. Já os alunos do Ensino Médio terão aulas com foco na disciplina de Geografia.

A programação completa desta primeira semana, incluindo os horários e conteúdos para cada série, pode ser acessada neste link. No portal Educa SC ainda é possível acessar os vídeos das aulas, o material de apoio e as publicações interativas sobre a educação catarinense.

Conteúdos educativos e informativos entre as aulas

Após o primeiro bloco de aulas, haverá um programa para que a comunidade escolar conheça mais detalhes sobre o projeto. A equipe pedagógica da Secretaria de Estado da Educação vai explicar como os canais podem auxiliar os professores, como relacionar com o conteúdo de sala de aula, como os alunos podem aproveitar ao máximo essa nova ferramenta, entre outras questões.

Ao longo da semana, entre os blocos de aulas, haverá conteúdos inéditos produzidos no estúdio do Educa SC com participação da comunidade escolar. Serão conteúdos sobre o Novo Ensino Médio, preparação para o Enem, programas informativos como o Educação em Dia, entre outras novidades que ainda serão anunciadas.

Por Gabriel Duwe de Lima

Assessoria de Comunicação

Secretaria de Estado da Educação – SED