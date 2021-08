Polícia Civil finaliza com prisões a Operação Descumprimento em São Joaquim

A POLÍCIA CIVIL DE SÃO JOAQUIM FINALIZA NESTA TERÇA FEIRA A ÚLTIMA FASE DA OPERAÇÃO DESCUMPRIMENTO .🚔🚨





A Delegacia de Proteção à Criança, ao adolescente, à Mulher e ao idoso – DPCAMI, com apoio da DPCo, em alusão ao mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher, realizou entre os dias 21 e 24 de agosto o cumprimento de mandados de prisão e busca e apreensão, referentes, principalmente, ao crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha.



Os pedidos de prisão e de busca e apreensão de armas e objetos utilizados nos crimes, foram representados pelo Delegado titular da unidade e deferidos pelo poder judiciário, durante o mês de agosto.





O foco principal da operação foi coibir o descumprimento de medidas protetivas de urgência, alertando a população que o descumprimento de quaisquer das medidas poderá levar o autor à prisão imediata.



Na sexta feira (21) um homem foi preso, sendo apreendidos os celulares que utilizou para o cometimento dos crimes. Ele utilizava de nomes de terceiros para cadastrar chips e praticar os crimes de ameaça, perseguição, injúrias, violência psicológica, dente outros, ocultando sua verdadeira identidade.



Já na terça feira (24) mais dois homens foram presos e alguns objetos apreendidos, todos relacionados a descumprimento de medidas protetivas.





Nesse mês de agosto, em fomento à campanha do agosto lilás, relembramos a população que a violência contra as mulheres é um problema de todos.



A Polícia Civil reforça o seu compromisso com a causa e recomenda a denúncia de atos violentos aos nossos canais problema de todos.



Denuncie através do disque denuncia 181 da Polícia Civil.