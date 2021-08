Gerador de Boleto Online: Veja as Vantagens

Gerar uma fatura online, integralmente, é perfeitamente possível. Além disso, esse se mostra um método bastante fácil e prático de cobrar os seus clientes.

Além de ser uma ótima maneira de manter o controle de suas finanças.Também é bastante vantajoso ao consumidor.

Pesquisas via atendimento ao cliente, provam que o boleto bancário é uma das formas de pagamento preferidas do brasileiro. Além de ser uma das formas de recebimento preferidas dos empreendedores.

A praticidade, de fato, é uma das principais características desse meio de pagamento. E essa aumenta, quando o processo é digitalizado.

O pagamento é bastante acessível para os clientes. Isso pois as dívidas podem ser quitadas de diversas maneiras. Como agências bancárias, lotéricas ou através do internet banking, quando possível.

Do lado do empreendedor, essa é uma ótima maneira de expandir os seus negócios. Sem que, para isso, você precise desembolsar grandes somas de dinheiro.

Além disso, a burocracia para gerar um boleto digital é bastante reduzida. Para não dizer inexistente. Isso pois as plataformas geradoras se ocupam de todos esses detalhes para você.

Por ser uma ferramenta tão útil, é dela que falaremos hoje. Por isso, fique com a gente para conhecer um pouco mais dela.

O Que São Boletos Online?

Os boletos online funcionam de maneira bastante parecida com um boleto físico. A maior diferença, para o consumidor, é que ele não, necessariamente, precisa imprimi-los para efetuar os pagamentos.

Já, do lado de quem emite o boleto (chamado de cedente), a maior diferença é que ele tem um controle maior. Embora esse controle seja possível com boletos tradicionais,ele é inerente quando falamos dos meios digitais.

Do mais, estamos falando de características comuns a todos os boletos. Sua estrutura, geralmente, com um código de barras e um número de identificação foi definida, em 1993, pelo CENEABAN e padronizado pelo FEBRABAN.

Um boleto é um título de cobrança que pode e deve ser pago, em qualquer estabelecimento conveniado com as instituições citadas acima. Esse pagamento, geralmente, possui uma data limite.

No entanto, podem existir instruções em um boleto que permita o pagamento após o vencimento. Geralmente, esses incorrem em multa e juros.

É importante lembrar que o boleto é uma forma de pagamento, praticamente, exclusiva do Brasil. Por isso, empresas estrangeiras que buscam maior penetração em terras brasileiras, costumam, cedo ou tarde, adotar o pagamento via boleto bancário.

Vantagens Em Se Gerar Boletos Online

As vantagens em se gerar a fatura online são muitas. E, também, são amplas. Pois beneficia tanto quem emite a fatura, quanto o consumidor que é atendido pela empresa. Dentre esses benefícios, podemos citar:

Boletos digitais oferecem maior segurança a todas as partes envolvidas;

Caso seja necessária a emissão de vias extras, essas são facilitadas;

Garante maior acesso ao consumidor, visto que esse poder pagar os boletos sem possuir conta bancária ou cartões de crédito ou débito;

Atrelada à vantagem anterior, está a facilidade em se pagar o boleto em qualquer hora ou lugar, a depender das condições do consumidor;

Diferentemente dos boletos tradicionais, que demoram de 2 a 3 dias úteis, com o boleto digital, ele está na conta do empresário em, até, um dia útil;

Por fim, o custo de emissão de um boleto digital é muito menor que o de um boleto tradicional, tendendo, na prática, a zero.

Como Eu Gero Um Boleto Online?

Na prática, qualquer um pode gerar um boleto online, dada a sua facilidade. Ou seja, não é preciso ter uma empresa constituída, podendo, essa geração ser feita sob uma pessoa física mesmo.

Porém, em ambos só caso, é necessário que o ente se cadastre em alguma plataforma de cobranças digital. Essa será a responsável por fazer a cobrança. Entre outros serviços.

Em verdade, existem 4 passos simples, para a emissão de boletos online. O passo a passo, completo, é:

Encontre a Plataforma Adequada

Esse é o primeiro passo. Afinal, não é possível emitir os boletos, sem alguém que forneça esses serviços. É preciso, no entanto, se atentar para alguns pontos nessa escolha.

Os principais são a segurança de uso e a facilidade com a qual você serve-se das funcionalidades da mesma. Serviços adicionais para a sua empresa são um diferencial, para que você não se confunda com diversas plataformas online.

Dentre os serviços que essa plataforma pode aparecer, procure aquela que ofereça um controle automático de cobranças. Além de emissão de mensalidades e carnês é um suporte efetivo e em tempo real.

Cadastre-se

Esse passo é fundamental. Isso pois não é possível ter um controle dos boletos que você emite, sem fazer o cadastro.

Geralmente, esses cadastros são bastante simples. Pedem alguns dados pessoais, como o nome completo e o CPF. Isso para garantir que suas intenções com a plataforma sejam legítimas.

Além disso, alguns dados bancários podem ser solicitados, para que você receba o dinheiro dos boletos. Caso eles não sejam pedidos no ato do cadastro, eles serão solicitados na hora do saque.

Solicite a Emissão

Depois de preencher o seu cadastro, efetue a solicitação de emissão de boleto online. Em todas as plataformas, esse pode ser feito automaticamente. Sem nenhum período de carência.

Durante essa solicitação, é preciso preencher diversos dados que se referem ao sacado. Esse é o nome dado a quem pagará o boleto.

Esses dados podem variar de pessoa para pessoa. Mas, geralmente, são:

Nome completo do sacado;

CNPJ ou CPF da pessoa;

Endereço dele, completo e atualizado.

Preencha os Dados Da Dívida

Além dos dados seus e da pessoa que vai pagar o boleto que você emitirá, é preciso preencher os dados da dívida. Assim, tanto você quanto a plataforma poderão fazer o controle da dívida.

Os principais dados são:

Valor da parcela ou valor total da cobrança;

Data de vencimento do boleto;

Taxas de juros ou de multas, para pagamentos após a data de vencimento (a própria plataforma pode informar os limites que podem ser cobrados);

Descontos, caso houver, sob algumas condições.

Pronto. O seu boleto digital está pronto. Agora, basta enviá-lo para o cliente e aguardar o pagamento.

Cuidados Ao Se Emitir Boleto Online

Devemos observar alguns pontos quando procuramos uma plataforma de boletos online. Isso pois deve contar com as características que descrevemos abaixo. E existem outras vantagens que podem ser levadas em conta nessa decisão.

Uma delas é o envio automático de boletos. Assim, você não confia em um processo tão importante em mãos humanas.

Algumas plataformas fazem a cobrança das taxas de emissão, apenas após o pagamento da guia. Isso é muito importante, principalmente se o seu negócio estiver começando.

Falando em taxas, se atente para a cobrança de taxas de emissão de segundas guias, manutenção ou cancelamento. A maior parte das plataformas não as cobra. Assim, você economiza dinheiro.

Para que você tenha um maior controle das cobranças das guias, é importante que exista a emissão de relatórios. Tanto de pagamentos efetuados quanto os em aberto.

Algumas plataformas online podem oferecer, inclusive, cartões de crédito ou pré-pagos a seus clientes, para facilitar o controle. Se isso for interessante a você, prefira essas.

De fato, a emissão de boletos online facilita, em muito, as transações comerciais. Para ambas as partes. E já que o custo é muito baixo, não existem razões para não fazê-lo.