Cautela: Chegada da primavera deve aumentar aparecimento de serpentes; veja os cuidados

Com a chegada da primavera, os animais de sangue frio, que costumam hibernar no inverno, retomam as suas atividades normais. Por isso, répteis, como as serpentes, começam a dar às caras com mais frequência.

Segundo o biólogo da Prefeitura de Jaraguá, Christian Raboch Lempek, a temperatura externa é essencial para as atividades desses animais, tendo em vista que o calor da primavera e do verão esquenta os corpos aumentando o metabolismo e eles saem a procura de alimento.

“As serpentes saem para comer ou se reproduzir e muitas vão parar dentro da casa das pessoas. Caso encontre um animal desses em casa, prenda gato, cachorro, tira criança de perto e entra em contato ou com a Fujama ou com os bombeiros”, disse.

Uma forma de prevenir o surgimento de serpentes nas residências é manter o terreno limpo, sem mato ou entulhos e ficar atento à presença de roedores, que atraem as serpentes

ACIDENTES COM COBRAS – PRIMEIROS SOCORROS



Segundo o biólogo da Fujama, Christian Raboch, no Brasil ocorre por ano, em média, 30 mil acidentes com picadas de serpentes e em torno de 150 mortes. “Normalmente, essas mortes estão relacionadas aos primeiros socorros feitos de forma errada.” Com base nisso, segue abaixo alguns mitos e verdades relacionados a acidentes com serpentes.

Mito

Fazer torniquete;

Chupar o local da ferida para tirar o veneno;

Tomar cachaça;

Furar ao redor da picada para o veneno escorrer.

Verdade

Procurar ficar calmo após a picada – agitação faz o veneno circular mais rápido no organismo da vítima;

Limpar a ferida com água e sabão;

Aplicar uma compressa de gelo sobre o local a picada;

Procurar atendimento médico o mais rápido possível.

Com informações: Sulinfoco