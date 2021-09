Feriado começou com fortes temporais de granizo e prejuízos pelos danos das tempestades em alguns municípios.

Temporais provocam estragos no Rio Grande do Sul em consequência da formação de uma frente quente sobre o estado gaúcho. As tempestades, como era alertado desde o final da última semana pela MetSul, trazem granizo que em alguns pontos chega a ser de médio a grande tamanho. Há registro ainda de chuva forte a intensa em parte do Estado e que vem acompanhada de muitos raios.

A dinâmica atmosférica que leva aos temporais no Rio Grande do Sul passa por uma massa de ar muito quente que avança pelo Nordeste da Argentina e o Paraguai para o Sul do Brasil com um centro de baixa pressão térmico no Norte argentino. Assunção, capital do Paraguai, registrava calor de 28ºC às seis horas da manhã desta terça.

Com a formação da frente quente nas últimas horas, temporais atingiram diversas áreas do Estado. As primeiras ocorrências de granizo se deram ainda durante a tarde da segunda-feira em São Borja, na Fronteira Oeste. Moradores descreveram como a maior precipitação de granizo no município em anos.

Com informações METSUL