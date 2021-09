Os alunos do Colégio São José ilustraram as telinhas do Jornal do Almoço, nesta última sexta-feira (10), durante a campanha da vacina contra a COVID-19, ao inovarem trazendo plaquinhas com dizeres: “Viva a vida, Chô Coronavírus, Foi só uma picada, Linda e vacinada, Eu sou corajoso e Viva o SUS”.

Veja o vídeo:

São Joaquim iniciou nesta sexta a vacina para adolescentes de 17 anos e mais tarde baixou a faixa etária para 16 anos.

Veja as fotos: