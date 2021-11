Curiosidade: conheça a real função das bolas laranjas nos fios de energia

Quem nunca se viu questionando durante uma viagem de carro qual seria a real função daquelas grandes bolas laranjas que ficam fio de alta tensão? É mais natural das crianças esses questionamentos mas há inúmeros adultos que sempre se perguntam a mesma coisa.

Para muitas pessoas, as bolas laranjas é um verdadeiro mistério. Muito pensam que o objeto faz parte do processo de transmissão de energia elétrica, mas isso não é verdade.

Os fios de alta tensão são responsáveis por conduzir a energia elétrica até as linhas secundárias que, por sua vez, levam a energia até as residências e as indústrias. Por conta disso, se torna fundamental a presença dessas bolas.

As grandes bolas laranjadas presas aos fios da rede elétrica nada mais são do que esferas de sinalização diurna.

Sem elas, a rede estaria completamente vulnerável, isso porquê, geralmente, as torres são muito altas, oferecendo risco às aeronaves que possam estar realizando voos na região durante o dia. Principalmente helicópteros.

As esferas, então, servem para que o piloto perceba que naquele local passam fios elétricos, uma vez que sem elas seria praticamente impossível notar a presença dos mesmos de dentro de uma aeronave em pleno voo.

Outro detalhe importante é que a eficiência das esferas só se dá durante o dia, uma vez que as mesmas não possuem qualquer dispositivo ou material que lhe proporcione luz no escuro.

Durante a noite, as aeronaves são alertadas sobre a presença de fios elétricos por meio de um equipamento que capta a energia solar durante o dia e emite flashes de luz durante a noite.

Apesar desta sinalização é possível encontrar vários acidente que já aconteceram com aeronaves que acabaram colidindo com os fios de alta tensão. Todo cuidado é pouco. Além de colocar a vida dos tripulantes e passageiros das aeronaves os acidente acabam cortando a energia de milhares de pessoas.

Com informações Boletim News