Serra Catarinense realiza o primeiro Empretec Rural

Restam poucas vagas. Os interessados devem fazer contato com os organizadores para garantir participação

O Empretec Rural é uma vertente do já conhecido Empretec, principal programa de formação de empreendedores do mundo, que utiliza metodologia desenvolvida pela Organização das Nações Unidas (ONU). São Joaquim vai receber a primeira turma entre os dias 29 de novembro e quatro de dezembro de 2021, numa parceria entre o Sebrae com a Associação dos Produtores de Maçã e Pera da Região. O local do evento será no Centro de Treinamento de São Joaquim (Cetrejo), DE- Rod. SC114, Km 70, sn N, São Joaquim – SC.

O Sebrae/SC atua efetivamente na adaptação da metodologia do seminário Empretec para o atendimento de demandas específicas do setor econômico rural. O público-alvo são empreendedores (as) rurais (produtores rurais de pequenas propriedades), tanto na área de produção vegetal (hortifruticultores, produtores de grãos, empreendedores de reflorestamento etc.), como também na área de produção animal (criadores de gado, suínos, frango etc.) e aquicultura.

Conforme explica o consultor Jaime Folle, trata de um seminário intensivo destinado aos empreendedores(as) que efetivamente trabalham suas propriedades rurais como negócios. O foco é aumentar o potencial para gerir melhor o empreendimento, além de aumentar a rentabilidade. Serão seis dias em que o participante vai ter a oportunidade de vivenciar uma grande mudança estrutural em termos de empreendedorismo, conhecendo seus pontos fracos e quais são os pontos fortes. “Não adianta você ser forte em nível de produção, ser forte em termos de organização agrícola, e ter falhas como controle financeiro, planejamento, estabelecimento de metas”, salienta Folle.

Oportunidade para poucos

Durante os dias do encontro, você será desafiado (a) em atividades práticas, cientificamente fundamentadas, que apontam como um empreendedor de sucesso age, tendo como base as características de comportamento empreendedor; e terá a oportunidade de registrar todos os aspectos que envolvem a implantação ou mudança do seu negócio. Com isso, você poderá antever dificuldades e oportunidades e estudar a melhor forma de lidar com elas. As vagas são limitadas.

Portanto, neste seminário o empreendedor rural vai poder identificar seu potencial; desenvolver suas características de comportamento empreendedor, e principalmente, identificar novas oportunidades de negócio. O Empretec Rural vem dar esta preparação. Jaime Folle ressalta de que é o melhor curso que tem no mundo; praticamente todo subsidiado pelo Sebrae, e é um curso que vai trazer grandes mudanças. É dado em mais de 40 países.

Portanto, é uma oportunidade ímpar a de participar do seminário. Principalmente deste que é da área rural, e que vem ao encontro deste grande público, independente de idade, mas especialmente de jovens que estão iniciando os seus negócios na área rural, ou que estão herdando negócios da área rural. Trabalhar esta linha comportamental de mudanças estruturais. “É um curso de empreendedorismo, em que o foco é fazer você ter uma visão com substancial muito melhor para o futuro, e trabalhar com muito mais segurança”, finaliza Folle.

Interessados fazer contato para reserva das últimas vagas:

48 99146-4601 Diego AMAP

48 99107-3117- Sebrae

Assessoria de Imprensa Sebrae Serra

E-mail: imprensalages@gmail.com

Fone: (49) 99148 4045