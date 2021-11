Chuva forte e queda de granizo causam estragos no Vale do Rio Tijucas

Na tarde desta terça-feira, 23, uma forte chuva com granizo causou estragos no Vale do Rio Tijucas. Em Canelinha e Tijucas, por exemplo, imagens registram o fenômeno atmosférico. Contudo, o fenômeno também foi registrado em Itapema e Camboriú, além de outros pontos do litoral.

A cidade de Canelinha foi castigada por uma forte tempestade e queda de granizo na tarde desta terça-feira (23). Segundo informações, diversas moradias e empresas foram atingidas pelo fenômeno.



A prefeitura de Canelinha comunica, que a Defesa Civil do estado já foi acionada, e está se deslocando para o munícipio.



A partir deste atendimento, serão distribuídas lonas para auxiliar as pessoas que foram atingidas. A prefeitura informa que o abrigo municipal está disponível para as pessoas que por ventura não conseguirem permanecer em suas residências.

