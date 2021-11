Conheça os planos Claro Gaming, com bônus para jogos e lives

Existem muitos jogos que você pode aproveitar sozinho no seu PC, console ou celular. Ainda assim, o que mais faz sucesso atualmente são os jogos online. Com a emoção de enfrentar outros jogadores de verdade, criar times com seus amigos e ganhar destaque nos rankings, os games online movimentam milhões de apaixonados no mundo todo — não somente para curtir os jogos em si, como também para assistir a streams e campeonatos de eSports.

A coisa mais importante para os gamers se reunirem — além dos jogos, é claro — é uma boa internet. Sendo assim, faz bastante sentido que uma operadora de telecomunicações queira se aproximar dos fãs de jogos online, não é mesmo? Essa é a ideia da Claro com seus planos Claro Gaming, que oferecem internet ideal para jogar online e vários bônus.

Os pacotes Claro Gaming estão disponíveis na internet móvel — para quem curte jogos de celular, como Free Fire, Asphalt e Pokémon Go — e na banda larga residencial — para você que tem um PC gamer dos bons e curte passar horas jogando. Confira mais detalhes sobre cada uma das ofertas.

Claro Gaming Móvel, para celulares

Faz tempo que os games mobile evoluíram de meros passatempos para jogos competitivos de verdade, que fazem milhões de fãs passarem horas na tela do celular para desenvolver os melhores ataques e estratégias. Jogos como Free Fire e League of Legends: Wild Rift tem até campeonatos e jogadores profissionais, com enorme audiência.

Por isso, é importante contar com uma generosa franquia de dados móveis para jogar sem se preocupar e para não perder nenhuma transmissão na Twitch — mesmo que você esteja na rua, longe do Wi-Fi. Essa é a ideia do Claro Gaming Móvel, que oferece vários GBs extras para aproveitar na Twitch, além de internet bônus para games. Há duas opções:

Claro Gaming Controle: R$ 74,99, com 5 GB de Extraplay para Twitch e jogos;

Claro Gaming Pós-pago: R$ 10 a mais no valor de cada plano, com bônus ilimitado para jogos e possibilidade de usar o Extraplay na Twitch.

A internet extra para assistir streams já é um ótimo argumento para assinar o Claro Gaming Móvel, já que permite aproveitar os games mobile pelo mês inteiro sem preocupações com a franquia de dados móveis. Contudo, as vantagens desse plano vão além: você também ganha perks nos jogos parceiros.

FreeFire: 1 ticket arma e 200 diamantes do jogo;

Pokémon Go: passes premium para eventos (reides ou batalhas) e itens para caçar outros pokémon;

Asphalt 9 Legends: 15000 créditos, 110 fichas e 30 diagramas para desbloquear mais carros (sendo 20 para o Dodge Challenger Hemi Scat Pack e 10 para o Nissan 370Z).

Se você curte algum dos jogos parceiros, o plano acaba valendo mais ainda — já que os perks, sozinhos, custam mais de R$ 10.

Claro Gaming Residencial, para PCs

Não adianta ter aquele setup gamer sensacional no seu PC, se sua internet trava no meio das partidas mais importantes… Por isso, um dos benefícios do Claro Gaming Residencial é ter o software No Ping incluso.

Esse programa ajuda a encontrar as melhores rotas entre o sistema e o seu PC, diminuindo o tempo de resposta, os lags e os travamentos. Em resumo, seu desempenho nas partidas fica melhor, com mais rapidez e eficiência em cada movimento.

Contudo, o que realmente faz o valor do Claro Gaming Residencial valer a pena são as outras vantagens:

Atendimento exclusivo Claro Gaming, que funciona 24 horas e é especializado.

Loot boxes para quem entra no Claro Gaming, como Rainbow Six Siege e PUBG para PC, além de um mês de Xbox Game Pass Ultimate.

Loot boxes mensais, com skins e itens especiais para vários jogos, como Fortnite.

Sorteios exclusivos de experiências, como ingressos para eventos e show matches com jogadores profissionais.

Descontos exclusivos para comprar peças, periféricos e assinaturas;

O Claro Gaming Residencial com 250 mega custa R$ 139,90 ao mês. Quem já tem a banda larga da Claro pode contratar os extras do Claro Gaming separadamente, por mais R$ 40 no valor de cada plano.

Como contratar o Claro Gaming?

Em ambas as modalidades — Móvel ou Residencial — você pode fazer a contratação pelo site do Claro Gaming ou com revendedores autorizados, como o Portal de Planos. Você também pode falar com a Claro Gaming no número 106 21, da central de atendimento.

Vale mencionar que os benefícios podem ser adquiridos junto ao plano, para clientes novos, ou separadamente, para quem já tem internet Claro.

Se você curte jogos online, no celular ou no PC gamer, e precisa de vantagens como os GB de internet extras ou o ping reduzido, o Claro Gaming é uma ótima escolha — afinal, os benefícios custam mais fora do pacote. O que ninguém merece é perder uma partida importante porque a internet travou ou ficar sem assistir à final do campeonato porque a franquia acabou, né?