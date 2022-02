Prefeito Giovani Nunes faz tradicional mensagem do executivo na câmara de Vereadores

O Prefeito Giovani Nunes, esteve na câmara municipal de Vereadores na sessão ordinária do dia 10 de fevereiro de 22, para a leitura da mensagem de abertura dos trabalhos legislativos.

Em sua fala, o Prefeito explanou sobre os trabalhos da Sessão Legislativa do ano de 2022 e, através desta mensagem desejou a nova Presidente da Casa, Ana Lúcia, sucesso frente ao comando do Legislativo Joaquinense, que a Independência e a harmonia entre os Poderes Executivo e Legislativo seja cada vez mais fortalecido para que juntos possamos alcançar todos os nossos objetivos, que é o de promover o bem a todos os municípes.

Também agradeceu o ex-presidente, Vereador Fernando Costa, pela condução dos trabalhos no de 2021, sempre com agilidade junto aos demais pares, visando a votação de matérias de interesse da comunidade.

O Prefeito falou sobre a parceria dos trabalhos entre Legislativo e Executivo, comentando sobre as obras e projetos que estão sendo executados na cidade, além da parceria e investimentos do Governo Estadual no município.

Na fala, o Prefeito enfatizou a importância dos trabalhos e união entre os poderes. “Estamos trabalhando fortemente com as equipes das Secretarias de Fazenda e do Planejamento para a liberação do Finisia junto a Caixa Econômica Federal, logo após a aprovação por esta Casa Legislativa a qual agradeço pela celeridade em sua tramitação, e o seu resultado trará grandes benefícios, principalmente para os bairros, pois inúmeras ruas serão atendidas com infraestrutura, tais como calçamento e implantação de redes pluviais” falou em parte de seu discurso.

Informações: Assessoria de comunicação da Prefeitura Municipal de Sao Joaquim