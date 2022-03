Edital do Bolsa Atleta é publicado no Diário Oficial e beneficiará mais de mil atletas em Santa Catarina

O edital do Bolsa Atleta estadual, programa que estabelece os critérios de concessão de auxílio financeiro a esportistas em Santa Catarina, foi publicado nesta quinta-feira, 3, no Diário Oficial do Estado.

O programa é uma antiga reivindicação da comunidade esportiva catarinense, e irá beneficiar mais de 1.000 atletas e paratletas. O objetivo é criar uma situação mais confortável – especialmente os que estão em idade escolar –, como uma contrapartida importante para subsídio das despesas esportivas.

A lei estabelece como público prioritário os atletas e paratletas praticantes do esporte educacional, que comprovarem estar matriculados e cursando o sistema educacional público ou privado de ensino fundamental, médio ou superior.

::: Confira o edital do Bolsa Atleta

Desenvolvido pela Fesporte em conjunto com as Secretarias de Estado da Fazenda, Educação e Casa Civil, o Bolsa Atleta tem investimento previsto de R$ 8,4 milhões ao ano, em bolsas que variam de R$ 350,00 a R$ 1.500,00.

As inscrições estarão abertas à partir da próxima segunda-feira, 7, e serão realizadas on line, no site da Fesporte, por meio de um sistema construído para esta finalidade.

“Estamos concluindo uma etapa importante, agora é liberar o sistema, realizar as inscrições e pagar as bolsas, que serão essenciais para o desenvolvimento esportivo de grande parte dos nossos atletas”, comentou Kelvin Soares, presidente da Fesporte.

Por André Luiz Lino

Assessoria de Imprensa Fundação Catarinense de Esporte – Fesporte