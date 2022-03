Frigozan traz para a 8ª Vindima de Altitude a combinação perfeita – Carnes e Vinhos

A qualidade dos Vinhos Finos de Altitude e o sabor inigualável das carnes dos campos de cima da Serra, poderão ser harmonizados na 8ª Vindima de Altitude!

Visite o Stand do Frigozan com o núcleo de ovinocultores, nos dias 4 a 6 de março no Parque Nacional da Mação em São Joaquim.

Quem vai estar a frente dos pratos que vamos servir é o Chef Victor Branco, com grande experiência internacional, resolveu levantar a bandeira da cozinha da Serra Catarinense.

Menu do Chef Victor Branco

Entrada

Choripán – Pão caseiro, linguiça artesanal Frigozan, chimichurri e vinagre de uvaia.

Carpaccio – Frescal de São Joaquim, rúcula, queijo serrano e alcaparras.

Pratos

Frescal de Cordeiro – Frescal de São Joaquim Cordeiro, acompanhado com arroz de cebola assada.

Frescal Bovino – Frescal de São Joaquim Bovino, acompanhado de farofa de bacon e maçã, maionese de batata e butiá.

Horários:

Sexta-feira (04) – 18h às 23h30

Sábado (05) – 16h às 23h30

Domingo (06) – 15h às 22h