Inscrições para as Sapecadas da Canção Nativa e da Serra Catarinense encerram na próxima quinta-feira (31)

Encerram-se na próxima quinta-feira, 31, as inscrições para participar das edições deste ano da Sapecada da Canção Nativa e Sapecada da Serra Catarinense, ambas previstas para ocorrer no primeiro domingo, segunda e terça-feira da 32ª Festa Nacional do Pinhão, no Parque Conta Dinheiro, na zona Norte de Lages.

Os artistas interessados devem acessar o site https://www.sapecada.lages.sc.gov.br/inscricoes e realizar um cadastro no referido site, sob pena de desclassificação automática no ato da triagem. Além disso, a ficha de inscrição é válida para cada composição, sendo assim, se for mais de uma, terá que preencher outra ficha de inscrição. A composição tem que estar devidamente digitada contendo autores da letra e música e a documentação exigida.

Para cada composição deverá ser enviado um arquivo de áudio, gravado em estúdio, devidamente arranjada e finalizada, com qualidade técnica e em condições de registro no CD da 28ª Sapecada da Canção Nativa.

Todo o regulamento do festival pode ser conferido no mesmo site https://sapecada.lages.sc.gov.br/regulamento.

A previsão é de que a triagem ocorra na segunda semana de abril.