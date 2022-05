Corpo de bombeiros e defesa Civil de Bom Jardim da Serra atuam no escoamento de água da chuva que causou danos

A GU do ABTR 175 juntamente com a Defesa Civil Municipal e a Secretaria de Obras de Bom Jardim da Serra atuaram na ocorrência de Escoamento da Água da Chuva com auxílio de um Moto Bomba.

A água invadiu casas, causando transtornos a população. Ocorrência de apoio a PM no Corte de Árvores que estavam causando obstrução parcial na SC 390 localidade de Mantiqueira, Bom Jardim da Serra.

Há registros de Pontos de Alagamento no município. Defesa Civil Municipal realiza monitoramento.

Emergências, ligue 193.