Trânsito vai mudar – Começa as obras de instalação de novos e modernos semáforos em São Joaquim

A obra para instalação de semáforos deu início nesta segunda-feira (09), em dois pontos da cidade de São Joaquim. Os novos e modernos sistemas de transito serão instalados na esquina entre as ruas Egídio Martorano e Marcos Batista, (Esquina da Nataly lanches e Don Marques) e também na rua Davidoff Lessa e Aristides Cassão, (esquina do Supermercado Silveira).Os novos sistemas de trânsito terão os semáforos, luzes na calçada para pedestres e telões de LED. Esse trabalho já faz parte do plano de mobilidade urbana que será implantado em São Joaquim. A estimativa é que a instalação fique pronta dentro de 15 dias.

Fonte: Prefeitura Municipal de São Joaquim