Casos suspeitos de varíola dos macacos são descartados em SC

A Secretaria de Estado da Saúde informou na manhã desta segunda-feira, dia 13, que foram descartados os dois casos suspeitos de varíola dos macacos envolvendo residentes de Santa Catarina. Tratavam-se de uma mulher de 27 anos residente em Dionísio Cerqueira e um homem de 28 anos residente em Blumenau. Ambos os casos tiveram amostras laboratoriais coletadas e encaminhadas ao Laboratório Central de Saúde Pública de Santa Catarina (LACEN/SC) para realização de exames para diagnóstico diferencial, e encaminhamento ao laboratório de referência para o diagnóstico da doença, o Instituto Adolfo Lutz (SP) (IAL – SP). No IAL – SP, identificou-se em ambos os casos a presença do vírus causador da varicela (catapora), descartando-se assim a suspeita inicial para a varíola dos macacos.

“Importante informar que, diante do caso suspeito, foram adotadas imediatamente todas medidas de vigilância, prevenção e controle por parte das Secretarias Municipais de Saúde de Dionísio Cerqueira e Blumenau, acompanhadas pelas respectivas Gerências Regionais de Saúde e pelo Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS Estadual/SC), seguindo todos os protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Com o descarte, no momento nenhum caso suspeito de varíola dos macacos segue em acompanhamento em Santa Catarina”, diz a nota.

Casos no país

De acordo com o Ministério da Saúde, no momento, o Brasil registra três casos confirmados, sendo dois em São Paulo e um no Rio Grande do Sul. Estão em investigação seis casos suspeitos. Todos seguem isolados e em monitoramento.

Fonte: Engeplus