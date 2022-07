Moda casual de luxo: Saiba o que é, sua origem e algumas dicas

Muitos pensam na moda casual como algo que não pode incluir o luxo. No entanto, a moda casual de luxo é algo que está tomando força cada vez mais. Muitos famosos como atores e músicos apostam nesse estilo por ser tão completo, mas ao mesmo tempo simples. Um look desses é fácil de montar e você pode montar em casa.

Atualmente, a moda casual de luxo é um grande sucesso também nas periferias ao redor do Brasil. Muitas marcas relacionadas ao gênero casual de luxo possuem ligações com ícones dessas áreas. Artistas que fazem músicas do gênero de funk, rap, trap, entre outras categorias conhecidas, são algumas das figuras que mais compram e usam esses looks.

Nesse artigo vamos apresentar um pouco sobre o que é a moda casual de luxo e como ela se tornou popular. Além disso, vamos oferecer algumas dicas sobre como montar seu próprio look desse estilo. Continue lendo e descubra mais sobre essa moda super atual.

Moda casual de luxo: Saiba o que é e qual é sua origem

A moda casual é algo que muitos usam, afinal é algo do nosso dia-a-dia. Mas já pensou que ela não precisa ser tão simples assim? O conceito da moda casual de luxo é exatamente esse. Ela também é uma categoria da moda conhecida como casual chique.

Sua origem não é certa e não podemos dizer um ano exato de sua criação. No entanto, podemos mencionar que várias grandes marcas focam na moda casual de luxo. Por exemplo: Lacoste, Nike e Oakley. Essas três marcas são super conhecidas no Brasil.

Apesar de não podermos afirmar uma origem correta, é possível ver que essa moda já existe há um bom tempo. Desde os anos 2000 é possível ver a moda casual de luxo sendo usada em clipes de música do Brasil e internacionais.

3 dicas para arrasar no estilo casual de luxo

Quem nunca apostou em um look casual de luxo pode ficar confuso na hora de montar seu look. No entanto, entenda que isso é algo não reservado apenas para mulheres. Vários MCs famosos usam a moda casual de luxo, inclusive ostentando roupas das marcas antes mencionadas.

Você não precisa ter roupas da Lacoste, Nike e Oakley para arrasar. Basta seguir essas 3 dicas básicas e está pronto para montar um look incrível e fique atento sobre o quanto custa ajuste de roupas de luxo

Tome cuidado com as cores

Um ponto muito importante seria as cores de seu look. É sempre importante ressaltar que nem todas as cores devem ser misturadas. Portanto, tente combinar os tons e variar em tons quentes e frios.

Fique atento nas estampas

Exagerar nas estampas pode matar seu look. Portanto, é importante evitar misturar várias estampas ao mesmo tempo.

Escolha algo confortável

Não há nada melhor do que ter algo confortável para usar. Por isso, é ideal que sua escolha de moda casual de luxo seja a ideal para você. Pesquise e se inspire em famosos, blogueiras e outras figuras que apostam nessa moda!