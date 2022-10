Pantanal deve ganhar novas cenas na Globo após sucesso: entenda

Boa notícia para os fãs do remake de Pantanal, novela que antecedeu Travessia na faixa das das 21h da TV Globo. De acordo com a colunista Patrícia Kogut, do O Globo, a emissora carioca planeja “estender” o sucesso da trama. O projeto incluiria vídeos de making of, de bastidores e até mesmo de cenas não usadas, em um esforço para atrair a audiência de quem ficou órfão da produção assinada por Bruno Luperi.

Finalizada há pouco mais de uma semana, Pantanal foi reconhecida internacionalmente. A novela, inspirada na trama exibida originalmente na TV Manchete nos anos 1990, foi pré-selecionada na categoria Melhor Novela do Rose d’Or Awards 2022, organizado pela TV suíça e pelo European Broadcasting Union, que reconhece as melhores produções audiovisuais do mundo. Os indicados serão divulgados no início do próximo mês e os vencedores conhecidos em 28 de novembro.

Via Metrópoles