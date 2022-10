Um acidente de trânsito comecou com a primeira batida de dois veículos na Av Dom Pedro, altas perseguições e mais um choque do Focus no Golf, na Av Presidente Vargas, na madrugada deste sábado (02h03min).

Guarnições dos Bombeiros se deslocaram até a sinaleira do posto Elefantinho, cruzamento da Av. Presidente Vargas com Av. Brasil para atender a um acidente de transito, colisão traseira do veículo Ford Focus placas do Mercosul conduzido por P. A.H., de 24 anos, o qual estava sozinho.

Ele relatou ter colidido na traseira do outro veículo, o condutor do Focus estava consciente, orientado referindo dor na cervical, foi atendido pela equipe do SAMU e posteriormente conduzido ao H.N.S.P.

O outro veiculo envolvido, um Golf, o qual foi atingido na traseira e segundo o seu condutor que identificou-se como D. H. de M. R, de 28 anos estava parado na sinaleira. Dentro do Golf haviam seis ocupantes, todos residentes da cidade de Curitibanos e todos sofreram ferimentos leves. Todos os envolvidos foram protocolados, imobilizados em maca rígida, aplicado colar cervical e conduzidos ao HNSP.



Na chegada das guarnições todos os ocupantes já estavam fora dos veículos, não sendo necessário realizar nenhum procedimento de resgate, apenas gerenciamento dos riscos como serragem em óleo na pista e desconectar as baterias.

Fonte: 5º Batalhão de Bombeiros Militar