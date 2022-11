Abertura do 2° Jardim de Luzes de Bom Jardim da Serra no próximo sábado; Veja a programação

A Secretaria de Turismo de Bom Jardim da Serra, juntamente com o Prefeito Municipal, Pedro Ostetto, convidam para no próximo dia 19/11 será realizado a abertura do 2° Jardim de Luzes da cidade, com isso estende-se o convite para toda a população bom-jardinense e demais visitantes a virem prestigiar a abertura do evento, essa programação está recheada de apresentações envolvendo diversas entidades do município e corais artísticos convidados.



Abaixo segue toda a programação para os próximos dias, então ,convide seus familiares, amigos e vizinhos para desfrutar desse belíssimo evento que irá acontecer nos próximos dias na nossa Cidade, Participe!