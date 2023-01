“Nesta sexta-feira (20), o Over Beer Gastropub promove uma diferente noite de Rocknejo com o Duo Sound e Jean Lucca. A casa, localizada na área industrial de São Joaquim, é conhecida pelo ambiente descontraído e pelas baladas com música ao vivo.

E essa noite promete ser incrível, com mulheres free até as 22h. Não perca essa oportunidade de se divertir e experimentar esse ritmo do Rocknejo.