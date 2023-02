Ponte Pênsil entre SC e RS rompe cabo e várias pessoas caem em rio

Na madrugada desta segunda-feira (20), a Ponte Pênsil entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que liga o município de Torres (RS) ao município de Passo de Torres (SC), teve os cabos rompidos e várias pessoas caíram no Rio Mampituba.

Segundo informações dos bombeiros, pelo menos 30 pessoas foram resgatadas e alguns feridos. As buscam seguem pois há informações de pessoas desaparecidas.

Além disso, o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) em conjunto com o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS) e demais forças de segurança, estão nas buscas subaquáticas no rio Mampituba.

A Aeronave do Batalhão de Operações Aéreas (BOA) está em deslocamento para ajudar nas buscas.