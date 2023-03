Arrancada de Caminhões: Primeiras categorias já têm campeões definidos

Sábado foi de provas o dia inteiro e neste domingo os grandes pegas já iniciaram

O sábado (04) foi de grande movimento no Parque da Arrancada com a realização da 31ª edição da Arrancada de Caminhões em Balneário Arroio do Silva. No primeiro dia de provas classificatórias, campeões já foram conhecidos.

Na categoria Toco e Truck até 560cv quem venceu foi Sérgio Carminatti que, agora, soma 13 títulos como campeão. Já na categoria Eletrônico até 720cv o título de campeão foi para Lucian dos Reis Darolt. As provas automobilísticas seguem na beira da praia neste domingo (05). Na pista já pela manhã os grandes pegas acontecem. As provas estão sendo agilizadas.

A Arrancada de Caminhões é uma realização da Prefeitura e tem a organização de Gálatas Mídias e Eventos, tendo o incentivo de Dicave Volvo, HOFF Bridgestone Bandag, Rodima Rodofort Guerra, Autoprosul Prowin.bet, Transpocred Cooporativa de Crédito, Strauss Bier Chopp Nacional e JV Acessórios. A Assembleia legislativa também marca presença. A competição tem a supervisão da Federação de Automobilismo de Santa Catarina (FAUESC).

Categoria Toco e Truck até 560cv:Sergio Carminatti

1º lugar:

2° lugar: Evandro José dos Santos Jorge

3° lugar: Bileco

Categoria Eletrônico até 720cv

1º lugar – Lucian dos Reis Darolt

2º lugar – Willian Jorge Moretti

3º lugar – João Batista Moreira dos Santos.