Nota oficial da Fugini Alimentos

NOTA OFICIAL!

A Fugini Alimentos, empresa estabelecida no município de Monte Alto, e que há anos 25 anos zela pelo bem-estar de seus colaboradores, prestadores de serviços e consumidores de seus produtos, emite uma Nota de Esclarecimento ao Público, sobre o processo de vistoria ocorrido, recentemente, junto a unidade da cidade, onde nessas quase três décadas de funcionamento, nunca teve qualquer ou um único lote de produto que tenha sido retido por problemas.

A Fugini Alimentos é uma empresa inovadora e referência no setor de Alimentos, com 25 anos de atuação no mercado nacional e internacional, por vários anos seguidos tem recebido do mercado o reconhecimento de Marca de Molho de Tomate nº 1 do Brasil e Marca de Vegetais nº 2 do Brasil e emprega diretamente em suas fábricas, área comercial, trade marketing e inteligência em todo Brasil aproximadamente 6.000 colaboradores diretos e indiretos.

Sempre transparente, vem a público informar que passou por um processo de auditoria em sua planta de Monte Alto que gerou uma ordem para alteração de alguns processos e procedimentos. Mesmo não concordando com algumas alterações determinadas, respeitamos e, rapidamente, alteramos os pontos indicados.

Constantemente recebemos auditorias de agentes fiscalizadores e, como em toda auditoria, sempre há algo a melhorar. Sempre nos adaptamos e respeitamos as solicitações.

Estamos direcionando toda nossa energia para recuperar o tempo perdido e adaptar nossa fábrica às exigências do órgão fiscalizador.

Reiteramos que toda nossa linha de produtos segue sendo comercializada normalmente nos pontos de varejo, com a qualidade de sempre.

Comunicamos ainda que, de acordo com a Resolução – RE 1.051/2023 Anvisa, publicada em 30 de março de 2023, estamos realizando um recall somente da linha maioneses, conforme explicado abaixo:

Estamos providenciando um RECALL do produto maionese com marca FUGINI produzida na planta de Monte Alto/SP no período de 20/12/2022 a 21/03/2023, ou seja, cujo prazo de validade seja dezembro de 2023, com número de lote iniciando-se a partir do número 354, e qualquer lote com prazo de validade em janeiro, fevereiro ou março de 2024.

Por um erro operacional, esse lote de produtos foi fabricado com adição do ingrediente urucum (agente natural para dar cor ao produto) que representa 0,003% da formulação que estava fora da sua data de validade.

Sempre cumprimos com todas as nossas obrigações sociais, legais, trabalhistas, fiscais e tributárias, nos posicionado como uma locomotiva do desenvolvimento do Agronegócio do Brasil e principalmente dos estados de São Paulo e Goiás, e assim pretendemos seguir. Ocupamos hoje a posição 248 no ranking do agronegócio brasileiro divulgada pela revista Globo Rural.

Contamos com a compreensão e o apoio de todos nossos amigos, consumidores, fornecedores, produtores rurais e sociedade em geral que em todos esses anos, nos acompanharam e estiveram juntos conosco. Continuaremos em frente!

