Tradição do frescal de São Joaquim a caminho da Indicação Geográfica (IG)

O Frescal é um produto que considera a produção por fatores naturais, ou seja, o pasto + bovino, dos Campos de Cima da Serra. Uma cultura de aproximadamente 200 anos de atividade.

Através da diretoria do Sebrae/SC foi assinado o contrato para o processo de certificação do Frescal da Serra, produzido em São Joaquim, visando alcançar o registro no INPI como uma Indicação Geográfica (IG). Será o quinto produto da região a ser reconhecido como único, singular da cultura alimentar de um território, se juntando aos já certificados, o Mel de Melato da Bracatinga, Queijo Serrano, Maçã Fuji, e aos Vinhos de Altitude.

Estiveram presentes no evento de assinatura do contrato, o presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae/SC, Renato Campos de Carvalho; o vice-presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae/SC, Antônio Marcos Pagani de Souza; o diretor técnico do Sebrae/SC, Luc Pinheiro, e o gerente regional da Sebrae Serra, Altenir Agostini. “O Sebrae através de seus consultores, ao lado dos produtores da região, está construindo o quinto IG. Isso não tem valor. Não é qualquer lugar do Brasil que tem cinco IGs numa única região. E tenho certeza que será mais um grande sucesso, com a total garantia de quem vai consumir. O Sebrae é um promotor de grandes negócios aqui na região”, especificou Renato Carvalho.

Para o gerente regional do Sebrae Serra, Altenir Agostini, a noite foi muito feliz. Pois, além de comemorar a festa da colheita da uva, que é o significado da Vindima, a entidade também está plantando novos projetos na região. Um deles, que está começando a ser trabalhado, é a estruturação da próxima Indicação Geográfica da Região, que é a IG do Frescal. “Isso torna uma característica diferenciada na Serra. Nós já temos quatro produtos com Indicação Geográfica, o que cria um enorme diferencial para o nosso território”, ressalta.

Frescal de São Joaquim

O Frescal de São Joaquim já é considerado uma marca. Expressa a tradição e qualidade do produto numa receita tradicional, já utilizada por outros produtores e marcas. A Indicação geográfica acontece quando um produto é reconhecido por determinada característica, reputação, qualidade essencialmente vinculada a sua área geográfica de origem. Em suma, o Frescal é um produto que considera a produção por fatores naturais, ou seja, o pasto + bovino, dos Campos de Cima da Serra. Uma cultura de aproximadamente 200 anos de atividade.

Com informações: Sebrae