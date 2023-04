Programa Defesa Civil na Escola 2023 atenderá cerca de 30 mil estudantes

Iniciou nesta segunda-feira,10, o Programa Defesa Civil na Escola (PDCE) de 2023. Para este ano, cerca de 30 mil estudantes serão atendidos. Até o momento, o Programa está com 1500 professores cadastrados, 500 escolas inscritas em 185 municípios.

O PDCE é inédito no Brasil e seu diferencial está na capacitação ofertada pela Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina (SDC), em parceria com a Secretaria de Estado da Educação e o IFC Campus Camboriú. O PDCE capacita os professores levando em consideração as disciplinas que cada um ministra, seja Português, Matemática, Geografia, Artes, Inglês e etc.

“Esse diferencial significa que os professores poderão trabalhar as temáticas sobre a redução de riscos e de desastres com os estudantes dentro das próprias disciplinas que ministram, deixando em pauta assuntos e ações que envolvam prevenção, autoproteção, proteção e defesa civil”, declara Regina Panceri, Coordenadora do Programa Defesa Civil na Escola e Gerente de Pesquisa e Extensão da SDC.

Outra característica importante do PDCE é a criação do Núcleo Escolar de Proteção e Defesa Civil (NEPDEC). Este Núcleo é desenvolvido a partir do primeiro ciclo da capacitação na escola e é uma forma de dar continuidade ao Programa, pois é através dele que serão criados o Plano de Evacuação, o Plano de Contingência e o Plano de Emergência Familiar, possibilitando a produção de simulados para que sejam reconhecidas as vulnerabilidades e aumente a capacidade de resiliência das escolas frente aos eventos adversos.

O Programa Defesa Civil na Escola foi instituído através do Decreto Estadual Número 1.382 de 2021, tendo como objetivo principal capacitar professores e estudantes para atuarem de forma compartilhada e eficaz na gestão de riscos e desastres.

