Explosão mata milhares de vacas leiteiras e fere uma pessoa; veja vídeo

A quantidade de vacas mortas é estimada em 18 mil.

Uma explosão em uma fazenda leiteira no Texas, Estados Unidos, causou a morte de milhares de vacas leiteiras, além de ferir um trabalhador rural.

O incidente aconteceu na Southfork Dairy Farm, em Dimmitt, na noite de segunda-feira (10). Depois da explosão, o fogo se espalhou pelo prédio da fazenda e pelos currais onde as vacas eram mantidas.

A Southfork Dairy Farm é uma das maiores produtoras de leite do Texas.

De acordo com a entidade Animal Welfare Institute, este pode ter sido o incêndio mais mortal em um celeiro desde 2013.

O trabalhador rural ferido é um funcionário que estava preso dentro de um prédio de ordenha no momento da explosão, mas ele foi resgatado e levado para um hospital da região.

A causa do incêndio ainda está sendo investigada pelo corpo de bombeiros, mas o xerife do condado de Castro, Sal Rivera, acredita que o incêndio pode ter começado por causa do metano, que foi inflamado pelo superaquecimento dos equipamentos elétricos. As informações são da FoxNews.

A explosão foi tão intensa que uma enorme nuvem de fumaça escura foi vista a quilômetros de distância, e vídeos publicados nas redes sociais mostram as chamas combatidas pelos bombeiros durante toda a noite.