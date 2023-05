SC terá primeira importação de cannabis após autorização da Anvisa; entenda

Santa Catarina terá a primeira importação de cannabis in natura para fins medicinais após a liberação da Anvisa. A operação, inédita no Estado, será feita pela empresa Tek Trade, especializada em comércio exterior, e não teve detalhes divulgados.

A carga, que inclui 50 pedidos, deve chegar a SC até o final de abril pelo Aeroporto de Navegantes. A importação da cannabis medicinal in natura só é permitida com receita médica. A empresa avalia que a nova modalidade deve impactar positivamente no faturamento em 2023.

Para atender a esse novo nicho de mercado, precisou capacitar a equipe para atender aos pormenores da legislação e da regulação pela Anvisa.

Com informações: NSC Total