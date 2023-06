“Lua de Morango” chega neste fim de semana; entenda

Neste fim de semana, tem início a lua cheia de junho, mais precisamente no início da madrugada de sábado (3) para domingo (4), às 0h43 (pelo horário de Brasília). Particularmente este mês, ela é chamada de “Lua de Morango”.

De acordo com o Old Farmer’s Almanac (Almanaque do Velho Fazendeiro), uma das publicações mais tradicionais dos EUA voltadas à vida no campo, a lua cheia de cada mês do ano tem uma designação própria.

Embora a denominação “de morango” pareça indicar uma mudança na coloração do satélite natural da Terra, o apelido está relacionado, na verdade, ao período de colheita de morangos naquele país, e foi escolhido por povos nativos que iam para o campo para o plantio de frutas, verduras e legumes.

Julho, por exemplo, marca a época em que crescem os chifres dos cervos machos, por isso a lua cheia do mês que vem é “dos Cervos”. Os chifres desses animais passam por um ciclo anual de queda e regeneração, tornando-se progressivamente maiores conforme a idade.