Capivaras provocam capotamento de veículo na Serra catarinense

Três pessoas foram socorridas e encaminhadas para emergência do HNSP, após se envolver em um acidente na noite desta quinta-feira(08), na BR-282, 2km após a PRF de Índios, sentido Bocaina do Sul (interior de Lages). Segundo eles, trafegavam pela via em um veículo Spin, quando foram surpreendidos por um bando de Capivaras, sem ter chance de desviar acabaram atropelando algumas Capivaras, a motorista acabou perdendo o controle da Direção vindo a sair da pista e capotar indo parar 30 metros de distância da rodovia no meio do mato. No veículo, segundo os Bombeiros tinha três pessoas, uma já deambulando pela cena da ocorrência, e outras duas, ainda no interior do veículo.

Foi necessária a estabilização do veículo em quatro pontos com a utilização de calços de madeira. A primeira vítima a ser extraída do veículo foi uma feminina de 43 anos, a qual estava no interior do veículo sobre o banco do motorista, consciente e orientada, referindo dor em membros inferiores, com ausência de ferimentos. Foi extraída do veículo e encaminhada ao HNSP pela equipe do SAMU, USB-01. A segunda vítima a ser extraída do veículo foi um masculino, 24 anos, o qual estava consciente e orientado, referindo dores na região do tórax, com ausência de ferimentos. Foi conduzido próximo a parte íngreme, abaixo da via, onde foi montado um sistema de redução de força para fazer o içamento da vítima e socorristas até a beira da via, onde foi encaminhado ao HNSP pelos socorristas do Corpo de Bombeiros, ASU-481. O outro ocupante do veículo, masculino, 29 anos, estava deambulando pela cena da ocorrência, consciente e orientado, com ausência de ferimentos aparentes, foi conduzido pela equipe do SAMU, USB-01.

Fonte: Bombeiros