Loja Quero-Quero faz aniversário nesta segunda 14/08, mas quem ganha o presente é você !

A rede de lojas Quero Quero, conhecida como a loja do Teló, está celebrando seu 56º aniversário com uma oferta imperdível. Para comemorar, a Quero-Quero preparou uma seleção especial de produtos a preços vantajosos, oferecendo um verdadeiro presente aos consumidores de São Joaquim e região.

A “Loja Infinita” da Quero-Quero é o lugar para encontrar de tudo, desde móveis até materiais de construção, decoração, eletrodomésticos, eletrônicos, celulares e muito mais. E a boa notícia é que esses produtos incríveis estão disponíveis com opções de pagamento ainda mais vantajosas: você pode parcelar suas compras em até 15 vezes sem juros utilizando o Cartão Quero-Quero.

Fundada em 15 de agosto de 1967 na cidade de Santo Cristo, no interior do Rio Grande do Sul, a Lojas Quero-Quero começou como uma pequena empresa de comércio e representações. Seu crescimento ao longo dos anos foi pautado na coragem, trabalho árduo e um profundo espírito empreendedor. Hoje, a Quero Quero é sinônimo de soluções integradas para os consumidores, abrangendo uma vasta gama de produtos, desde materiais de construção até móveis e eletrodomésticos, atendendo às diversas necessidades no segmento casa e construção.

Além de sua atuação varejista, a Quero-Quero também gerencia os cartões de crédito VerdeCard, ampliando ainda mais seu alcance. Com uma carteira diversificada de serviços financeiros, a empresa oferece uma solução completa no varejo para seus clientes.

Neste aniversário de 56 anos, a Loja Quero-Quero expressa sua gratidão aos clientes por sua confiança e apoio contínuo ao longo de sua jornada. Comemore conosco essa ocasião especial e aproveite as ofertas incríveis disponíveis na “Loja Infinita”. Venha celebrar com a gente e aproveitar os descontos que são verdadeiros presentes para você!

