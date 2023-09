Effectus – A tecnologia que nasceu em São Joaquim e que irá revolucionar a agricultura na Angola

Um grupo de empresários brasileiros da renomada empresa “Effectus Fertilizantes” está investindo em Angola, no Continente Africano, especificamente no setor da agricultura, com a construção de uma fábrica de fertilizantes em Luanda. A iniciativa visa atender à crescente demanda dos agricultores angolanos e estabelecer uma parceria sólida entre Brasil e Angola no campo agrícola. Tal anúncio foi destaque nos principais jornais do Pais Africano.

A delegação da Effectus Fertilizantes chegou a Angola a convite da Associação dos Empresários e Executivos Brasileiros em Angola (AEBRAN), como parte das celebrações da Semana Angola-Brasil. Durante sua estadia, os empresários exploraram oportunidades de negócios em diversos setores além da agricultura.

A Effectus Fertilizantes tem uma presença sólida no mercado brasileiro, com mais de cinco décadas de experiência e uma capacidade de produção de 150 mil litros por dia de fertilizantes. A empresa é conhecida por oferecer uma linha completa de fertilizantes, com um total de 19 produtos, e detém tecnologia agrícola patenteada, o que traz uma proposta inovadora de nutrição e proteção para os cultivos agrícolas de Angola.

O foco principal do grupo é melhorar a renda dos agricultores angolanos e a qualidade de vida dos consumidores finais. Gabriel Matos de Sousa, presidente da Effectus Fertilizantes, afirmou que, se tudo correr conforme o planejado, a fábrica de fertilizantes será instalada, produzindo não apenas fertilizantes líquidos, mas também adubos e grãos transformados em alimentos.

A instalação da fábrica de fertilizantes não apenas aumentará a produtividade agrícola em Angola, mas também contribuirá para a saúde das plantações e a redução dos danos causados por pragas.

Segundo Alexander Monareto, diretor comercial da Effectus Fertilizantes, a empresa está empenhada em estabelecer parcerias sólidas com Angola, aproveitando sua vasta experiência em diversos setores produtivos. Os fertilizantes produzidos pela Effectus desempenharão um papel fundamental no apoio aos agricultores angolanos.

Viles Neto, diretor de pesquisa da empresa, destacou a oportunidade de investir na agricultura familiar e empresarial, utilizando tecnologia para qualificar a produção em termos de culturas e grãos em grande escala, com valor nutricional.

Para fortalecer ainda mais as parcerias, a delegação empresarial teve encontros com entidades diplomáticas e técnicos angolanos, visando a pesquisa de mercado e a identificação do modelo ideal para a colaboração entre Brasil e Angola.

Além da produção de fertilizantes, os empresários brasileiros também planejam viabilizar o cultivo de cana-de-açúcar em grande escala em Angola, com o objetivo de ampliar a produção de etanol e açúcar. Essa iniciativa tem o potencial de tornar Angola um país exportador desses produtos, aproveitando sua localização geográfica estratégica.

A Effectus Fertilizantes pretende fortalecer sua parceria com a AEBRAN em Angola, e espera contribuir para a integração econômica e comercial entre os dois países. AEBRAN, liderada pelo empresário Raimundo Lima, está empenhada em promover eventos e atividades que aproximem os setores empresariais de Brasil e Angola.

Raul Lima, que também atua como presidente da Câmara de Comércio Angola e Brasil, ressaltou a importância de intensificar as relações comerciais e atrair novos parceiros estratégicos para impulsionar o desenvolvimento econômico de ambos os países.

O investimento planejado pelos empresários brasileiros na agricultura de Angola promete fortalecer os laços entre as nações e contribuir significativamente para o crescimento do setor agrícola em Angola, ao mesmo tempo em que oferece oportunidades de comércio e colaboração que podem beneficiar ambas as economias.