A importância para a saúde de omer 1 maçã por dia; Entenda melhor

A maçã é uma das frutas mais populares no Brasil e no mundo – e que bom, já que ela tem muitos benefícios incríveis para a saúde. Muita gente diz até que comer apenas uma maçã por dia já faz uma enorme diferença para o organismo. Mas será que isso é verdade?

Segundo a Dra.Valéria Goulart, médica nutróloga da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN), sim! Uma unidade da fruta diariamente já traz vantagens e ajuda a proteger de doenças, como a diabetes tipo 2, por conta dos antioxidantes.

A maçã também tem polifenóis, substâncias que protegem o coração e previnem doenças cardiovasculares. Além disso, a fruta contém uma fibra que se chama pectina e diminui a absorção de gorduras que são ingeridas no dia a dia e, consequentemente ajudando no combate ao colesterol ruim.

Um estudo realizado pelo Instituto Nacional dos Estados Unidos com mais de 8 mil pessoas provou que comer uma maçã por dia previne diversas doenças. Durante um ano, cerca de 10% dos participantes comiam uma maçã por dia. Essas pessoas não precisavam tomar muitos medicamentos, não ficavam doentes com frequência e ainda tinham mais energia e disposição.

Benefícios da maçã

Primeiramente, os já mencionados polifenóis da maçã trazem vários benefícios, além da proteção cardiovascular.

“Os polifenóis agem também como anti-inflamatórios e reduzem a chance da pessoa ter câncer, principalmente na parte digestiva. Uma outra função é combater os radicais livres, aqueles que retardam o envelhecimento. Ela ainda favorece a produção de colágeno, ajuda na saúde bucal, ácido málico que aumenta a produção da saliva, diminuindo a proliferação de bactérias, que formam a placa bacteriana”, explica Dra. Goulart.

Além disso, a maçã é capaz de tirar a dor de estômago e auxilia no combate a gastrite pelo fato de funcionar como um gel. Ela também diminui a chance de o indivíduo desencadear o Alzheimer ou derrame cerebral, uma vez que aumenta a produção de acetilcolina (neurotransmissor responsável por auxiliar a memória).

E a maçã ajuda até a emagrecer, sabia? Como é bem rica em fibras e água, a fruta causa sensação de saciedade e diminui o apetite. A fruta tem ainda baixas calorias e contém a pectina na casca, que diminui a absorção de açúcar.

Modos de consumir

A primeira dica sobre como consumir a maçã é que o melhor horário para aproveitar os benefícios da maçã é no café da manhã, devido à pectina presente na casca dela. Essa substância faz com que a digestão fique mais lenta e diminua a absorção do açúcar no organismo, ou seja, dessa forma o intestino funcionará de forma saudável. Inclusive, algumas pessoas podem ter desconfortos ao ingerir a maçã à noite, por conta da digestão da casca.

Uma das melhores formas para consumir a maçã é in natura, mas também há outras formas. “Vale, por exemplo, bater a poupa da fruta no liquidificador com água para tomar gelado. Ou se preferir quente, basta esquentar e tomar a bebida”, diz a especialista.

Pessoas que não são fãs dessa fruta podem também colocar um pouco de canela e esquentar no micro-ondas. Assim, ela pode ficar ainda mais saborosa, a acidez da maçã vai diminuir e você ainda vai receber de quebra os benefícios da canela.

A combinação da canela e maçã diminui até mesmo o apetite. Uma boa receita é cortar a fruta ao meio num prato em cima de um papel manteiga, deixar de 4 a 5 minutos, até ela ficar sequinha e, quando ela começar a ficar com as bordas viradinhas, virar e deixar mais 30 segundos, até ela ficar bem crocante. Logo após, é só salpicar com canela e deixar ela secar.

Segundo a Dra. Goulart, o chá de maçã com canela também é benéfico à saúde. Essa é inclusive uma boa ideia para quando a maçã está um pouco mais passada e você não quer deixar que ela estrague.

