Casal de São Joaquim, Kledir de Souza e Esposa, Recebem Prêmio de 50 Mil Reais das Lojas Quero-Quero

Na última semana, as Lojas Quero-Quero em São Joaquim celebraram a entrega dos prêmios de 50 mil reais aos sortudos ganhadores, Kledir de Souza e sua esposa, residentes na localidade de São João do Pelotas, a mais de 60km do centro de São Joaquim.

Kledir, que chegou de fusca, foi o feliz contemplado na promoção de nível nacional promovida pela Loja. O casal agora pode desfrutar de um caminhão cheio de compras das Lojas Quero-Quero, proporcionando uma experiência de compra única e recompensadora.

Nas Lojas Quero-Quero, a filosofia é clara: quanto mais você compra, mais chances tem de ganhar. Essa entrega de prêmios destaca o compromisso da empresa em recompensar seus clientes e criar momentos inesquecíveis. Parabéns a Kledir de Souza e sua esposa por essa conquista, e que suas compras se traduzam em alegrias e realizações para toda a família.