Liberado tráfego de ônibus na Serra do Rio do Rastro

A Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade (SIE) informa que está liberado, a partir desta quarta-feira, 22, o tráfego de ônibus na SC-390, a Serra do Rio do Rastro.

O trânsito para este tipo de veículo de passageiros estava proibido em função dos estragos causados na via pelos eventos climáticos extremos que assolam Santa Catarina desde o começo de outubro.

Importante ressaltar que a única restrição ao tráfego que segue valendo é para caminhões acima de 7 toneladas de Peso Bruto Total (PBT), das 6h às 20h.

A rodovia segue em obras de recuperação em 15 quilômetros de extensão.

OBRAS

A revitalização da SC-390, começando em Lauro Müller até aonde começa a pista rígida – em concreto – está 99% concluída. Nestes 15 quilômetros, a SIE informa que os trabalhos estão em fase final com várias melhorais na rodovia. Além da recuperação, houve levantamento do leito da pista em vários pontos.

O caminhão que faz a pintura das faixas está trabalhando nesta semana na Serra do Rio do Rastro, onde também já está havendo a colocação das tachas de sinalização enquanto outras equipes trabalham colocando as defendas metálicas – com 70% destas estruturas já recuperadas no trecho. A limpeza e desobstrução das tubulações para escoamento das águas da chuva é outro serviço que está sendo executado na SC-390.

Em outra frente de trabalho que segue a todo vapor, ocorre a reposição da pista onde houve desmoronamento sobre a via em função da chuva.

Por Assessoria de imprensa da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade