Um fato inusitado: Um idoso em estado de embriaguez foi detido após bater seu carro contra uma placa de trânsito e, em seguida, realizar uma serenata para os policiais militares. O incidente ocorreu em Campos Novos, Santa Catarina, e se destacou pela sequência incomum de eventos. Segundo relatos, após a colisão, o homem não só cooperou com os oficiais, mas também optou por uma abordagem inesperada: cantar para eles.

A situação, apesar de inusitada, resultou na prisão do idoso. As autoridades foram chamadas para atender ao acidente e encontraram o motorista visivelmente alcoolizado. A tentativa de amenizar o cenário com música não surtiu o efeito desejado, e o idoso foi levado pela polícia. Os detalhes do ocorrido foram registrados neste final de semana e chamaram a atenção pelo comportamento peculiar do condutor durante o processo.